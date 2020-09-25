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Питерец.ру » Культура » Молодежный театр открыл двери для петербуржцев спектаклем о Гагарине

Молодежный театр открыл двери для петербуржцев спектаклем о Гагарине

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Молодежный театр открыл двери для петербуржцев спектаклем о Гагарине

Завтра, 26 сентября, в 19.00 на сцене молодежного центра «Невский» (ул. Бабушкина 42/4а) состоится премьера спектакля «Гагарин. Представление о первом».

«Не только крупные театры вернули спектакли. Молодежный центр ждет своего зрителя уже завтра. Что такое полёт – свобода, легкость, детскость? А что такое полёт в космос? Что такое первый полёт в космос в истории человечества? Труд сотен людей, воплощенный в одном человеке, будто в герое мифа нового времени», - говорит председатель Молодежного совета при администрации Невского района Виталий Смеховский.

Зарегистрироваться на спектакль можно по ссылке https://molodyozhnyy-tsentr.timepad.ru/event/1431358.
Возрастные ограничения 18+.

Посещение бесплатное.

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