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Питерец.ру » Общество » Умерла старейшая петербурженка

Умерла старейшая петербурженка

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
otr-online.ru
Ушла из жизни 108-летняя Клавдия Селюженок

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге на 109-м году жизни скончалась Клавдия Селюженок. Известно, что у этой женщины был коронавирус. Ее хотели положить в больницу, но Клавдия Павловна отказалась от госпитализации.

До недавнего времени она являлась старейшей жительницей Северной столицы. Женщина родилась еще в Царской России. Селюженок пережила блокаду Ленинграда и всю жизнь проработала на заводе «Арсенал». Клавдия Павловна была технологом по металлу.

Примечательно, что продолжительность жизни современного человека редко достигает отметки в 100 лет. Обычно люди живут гораздо меньше. Например, средний показатель в Петербурге составляет 76 лет. Причем город на Неве занимает 6 место среди всех регионов нашей страны.

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