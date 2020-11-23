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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге многофункциональный медцентр ЗВО увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50%

В Санкт-Петербурге многофункциональный медцентр ЗВО увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50%

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге многофункциональный медцентр ЗВО увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50%

Многофункциональный медицинский центр Западного военного округа в Санкт-Петербурге, построенный весной текущего года, увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50% - с 60 до 90 - в связи с возросшей потребностью.

«В медцентре дополнительно оборудовано 30 коек, из них десять реанимационных. Помещения нового медцентра это позволяли. Увеличение количества мест связано с возросшей потребностью в данный период времени. Сейчас штатные койки загружены на 91%», - отметил начальник Санкт-Петербургского филиала 442-го военного госпиталя подполковник Аким Мурсалов.

В госпитале получили лечение около 700 человек. Это военнослужащие, члены их семей, военные пенсионеры, гражданское население.

Медцентр состоит из двух инфекционных, приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного отделений. Он оснащен современным аппаратом КТ, УЗИ, оборудованием для ПЦР-диагностики, а также передвижным медицинским оборудованием, с помощью которого можно выполнять исследования в палате. Кроме того, здесь создана полноценная операционная для оказания хирургической помощи.

Передача инфекции от пациента к персоналу исключена, так как специальная система вентиляции предусматривает обеззараживание воздуха и исключает поступление воздуха из бокса в коридор и на улицу даже при открытых дверях. Врачи общаются с пациентами через специальные голосовые помощники, которые установлены возле каждой койки.

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