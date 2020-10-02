VIII Патриотический молодежный форум приглашает к участию

16 октября в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Бассейная 32) пройдёт VIII Патриотический молодежный форум.

С учетом эпидемиологической ситуации в городе организаторами будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Гостей мероприятия обеспечат средствами индивидуальной защиты, а также для прохождения программы Форума разделят на группы по 50 человек.

Участников ждет насыщенная программа: интерактивные зоны, площадки-секции с экспертами в области патриотического воспитания, неформальное общение, тренинги и многое другое.

Будет организована работа восьми дискуссионных площадок. Участники обсудят проблемы и перспективы развития поискового движения, вопросы военно-исторического общества, молодежного движения спасателей, общественно-молодежных и военно-патриотических объединений школьников, скаутского движения. Кроме того, будут подняты вопросы религиозного и духовно-нравственного воспитания, развития института молодых семей, появления новых форм патриотического воспитания и использования современных медиа в формировании активной гражданской позиции.

Участникам будет предложено выбрать один из треков в соответствии с профессиональными интересами: военно-патриотической или гражданско-патриотической тематики. У каждой группы будет свой маршрут, в рамках которого они посетят музеи, выставочные комплексы, современные экспозиции, организации и учреждения, занимающиеся вопросами культурно-просветительской, исторической и патриотической направленности. На площадках участников ждут образовательные лекции, доклады и дискуссии с экспертами. В течение работы форума, частники с помощью организованного трансфера смогут перемещаться между площадками.

Это уже 8 по счету Патриотический форум в Санкт-Петербурге, проводимый Комитетом по молодежной политике, который станет площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов патриотического воспитания детей и молодежи и общественных инициатив. Первый молодежный патриотический форум в Санкт-Петербурге состоялся в 2013 году.

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