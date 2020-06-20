Метро до полуночи?

«Питерец.ру» сообщает, что руководитель петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил о готовности вернуться к прежнему режиму работы. Однако решение в данной ситуации будет принимать Роспотребнадзор.

Сейчас метро Северной столицы работает до 22.00. Это было сделано для снижения потока пассажиров. При таком подходе стремились сократить возможность заражения вирусом. Теперь же ситуация несколько иная, потому ограничения постепенно снимаются. В подземке вполне готовы вернуться к прежнему режиму, который существовал до истории с пандемией. Тогда метро работало до 24.00. Этой схеме сейчас снова становистя актуальной.

Посмотрим, какое решение примут власти. В метрополитене ждут того, что скажут в Роспотребнадзоре.