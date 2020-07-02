Летние лагеря открываются

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня в Ленобласти началась летняя оздоровительная кампания. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, начинают работу летние лагеря. Так что дети не останутся в 2020 году без традиционного летнего отдыха, хотя здесь и существуют некоторые ограничения. В частности, в одном лагере не могу быть дети из разных регионов.

Всего в области насчитывается 610 организаций, работающих в сфере детского отдыха и оздоровления. В этом году вернутся к работе 367 таких организаций. По крайней мере, об этом можно судить по последним данным. Некоторые лагеря возобновляют работу с сегодняшнего дня, другие откроются позже. Остается надеяться, что детский отдых окажется полноценным, а каких-либо проблем не возникнет.