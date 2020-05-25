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Питерец.ру » Общество » Автомобилистов ограничили

Автомобилистов ограничили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Для автомобилистов введен особый режим передвижения

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленобласти приняли решение ввести ограничения для перемещения автомобилей. Гражданам из неблагополучных в плане эпидемиологической обстановки районов запрещено останавливаться в некоторых населенных пунктов. Это не относится к тем случаям, когда автомобилисту нужна экстренная остановка, а так же если человек едет на работу или домой.

Речь идет о Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах. Эти жители не смогут останавливаться в Волхове, Киришах, Тихвине, Лодейном Поле, Луге, Подпорожье, Сланцах, Сосновом Бору, Кингисеппе, Ивангороде и Светогорске. Такое решение принял Александр Дрозденко.

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