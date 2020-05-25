Автомобилистов ограничили

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленобласти приняли решение ввести ограничения для перемещения автомобилей. Гражданам из неблагополучных в плане эпидемиологической обстановки районов запрещено останавливаться в некоторых населенных пунктов. Это не относится к тем случаям, когда автомобилисту нужна экстренная остановка, а так же если человек едет на работу или домой.

Речь идет о Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах. Эти жители не смогут останавливаться в Волхове, Киришах, Тихвине, Лодейном Поле, Луге, Подпорожье, Сланцах, Сосновом Бору, Кингисеппе, Ивангороде и Светогорске. Такое решение принял Александр Дрозденко.