ОНФ в Санкт-Петербурге - петербуржцы благодарят врачей

К известным людям Санкт-Петербурга со словами поддержки медикам, оказавшихся на передовой в борьбе коронавирусом, присоединились горожане. Они благодарят врачей за работу, рассказывают, как проводят время на самоизоляции и призывают всех оставаться дома, чтобы минимизировать количество заболевших в регионе.
Флешмоб #ВыГерои запустила главный врач городской больницы №20, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева. Врачей поддержали Константин Хабенский, Данила Козловский, Александр Кержаков и Максим Покровский, певица Татьяна Буланова, актер Илья Носков, телеведущие Анастасия Дьякова, Екатерина Енгалычева, Елена Гордиенко, Юлия Глебова, Анастасия Ефимова, Елена Снитовская, Алексей Завьялов и Николай Булкин. Звезды поблагодарили врачей за их работу и призвали не отчаиваться.
Волонтерский штаб #мывместе призывал всех желающих присоединиться к флешмобу #ВыГерои и получил большой отклик неравнодушных горожан.