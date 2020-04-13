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ОНФ в Санкт-Петербурге - петербуржцы благодарят врачей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
К флешмобу #ВыГерои присоединились петербуржцы. Они обратились к врачам со словами благодарности

К известным людям Санкт-Петербурга со словами поддержки медикам, оказавшихся на передовой в борьбе коронавирусом, присоединились горожане. Они благодарят врачей за работу, рассказывают, как проводят время на самоизоляции и призывают всех оставаться дома, чтобы минимизировать количество заболевших в регионе.

«В это тяжелое время вы, рискуя своей жизнью, спасаете жизни других, для этого нужна смелость, преданность профессии и необыкновенная любовь к людям. С такими врачами мы обязательно победим, а всех остальных я призываю остаться дома, не подвергая свою жизнь и жизни других людей опасности», - сказал Владимир.

Флешмоб #ВыГерои запустила главный врач городской больницы №20, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева. Врачей поддержали Константин Хабенский, Данила Козловский, Александр Кержаков и Максим Покровский, певица Татьяна Буланова, актер Илья Носков, телеведущие Анастасия Дьякова, Екатерина Енгалычева, Елена Гордиенко, Юлия Глебова, Анастасия Ефимова, Елена Снитовская, Алексей Завьялов и Николай Булкин. Звезды поблагодарили врачей за их работу и призвали не отчаиваться.

Волонтерский штаб #мывместе призывал всех желающих присоединиться к флешмобу #ВыГерои и получил большой отклик неравнодушных горожан.

«Ситуация, сложившаяся в период распространения COVID-19 всех нас сплотила. Мы, медики, очень благодарны за поддержку, это очень важно для медицинского персонала в период распространения вируса, мы чувствуем, что мы вместе. Некоторые врачи сутками дежурят на сменах, некоторые вообще не покидают больницы, исполняя свой долг, лечат пациентов. Для того, чтобы коронарирус не распространялся, мы настойчиво призываем петербуржцев покидать дом только в случае крайней необходимости», - отметила Татьяна Суровцева.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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