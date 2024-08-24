«Зениту» повезло в матче со «Спартаком»: команда Сергея Семака удержала нулевую ничью, несмотря на удаление

Без Максима Глушенкова «Зенит» не смог забить «Спартаку»: такой глобальный вывод напрашивается по итогам нулевой ничьей в центральном матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Арбитр Виталий Мешков изгнал с поля одного из футболистов петербургского клуба после часа игрового времени, но разве 62 минуты – это мало хотя бы для одного забитого мяча, да ещё и на своём поле?

До матча спортивные СМИ иронизировали над тем, насколько давно «Спартак» не может победить в Санкт-Петербурге. Последняя на данный момент гостевая победа «красно-белых» в городе на Неве была зафиксирована весной 2012 года («Питерец.ру» напоминает, что спартаковцы тогда победили со счётом 3:2, автором победного гола стал с передачи Артёма Дзюбы Рафаэл Кариока, а у «Зенита» пенальти реализовал ... Семак).

В первом тайме сегодняшней игры соперники создали по моменту, но Мостовой и Угальде не забили. А вот за полчаса в большинстве «Спартак» мог поразить ворота Латышонка, но зенитовский голкипер был надёжен, как скала. Итог – 0:0, и набравший 14 очков «Зенит» пока опережает столичное «Динамо» и «Локомотив» (у обеих этих команд – по 12 очков).

Сразу шесть голов увидели зрители матча между «Ахматом» и «Химками», итог– боевая ничья 3:3.



