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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» потерял очки в Грозном, но не спешите винить удалённого вратаря Одоевского

«Зенит» потерял очки в Грозном, но не спешите винить удалённого вратаря Одоевского

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Оборона «Зенита» не пропустила, а вот нападение в первом тайме сплоховало.  

«Зенит» выглядел фаворитом в гостевом матче с «Ахматом», но довольствовался нулевой ничьей. Центральным эпизодом матча в Грозном стало удаление Даниила Одоевского. Голкипер «Зенита» совершил так называемый «фол последней надежды», за который активно стали изгонять с поля с середины 90-х годов. Тренерскому штабы «Зенита» пришлось срочно бросать в бой Михаила Кержакова, который заменил Андрея Мостового.

Во втором тайме команда Андрея Талалаева имела пару хороших моментов для того, чтобы забить, но перестроившийся «Зенит» смог не пропустить. «Питерец.ру» посмотрел на турнирную таблицу: выигравшие свои матчи 4-го тура ЦСКА и «Спартак» теперь опережают коллектив Сергея Семака на 2 очка. 13 июля «Зенит» примет ЦСКА в следующем туре.

Отдельно нужно сказать про терпящий бедствие «Локомотив», который после 0:5 от «Зенита» в предыдущем туре получил ещё и 0:3 в Краснодаре. Команда Йозефа Циннбауэра сейчас находится в зоне вылета, а самому немецкому специалисту с такими результатами могут вскоре указать на дверь.

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