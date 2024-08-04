Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали серьёзно пострадал в уличном инциденте в Феодосии, и теперь его спортивная карьера может завершиться досрочно

«Питерец.ру» не мог пройти мимо новости о жутком происшествии, которое случилось с молодым российском боксёром Дмитрием Двали. Будучи в Феодосии, Двали для соблюдения спортивного режима отправился на традиционную утреннюю пробежку вместе со своим знакомым Евгением. Увидев, как толпа избивает подростка.

По словам тренера Двали Ивана Щёлова, боксёр вместе со своим знакомым попытались разнять уличную драку, точнее – избиение подростка толпой мужчин. Но примерно пятнадцать человек набросились на Двали и едва не выбили ему глаз. Травма оказалась настолько серьёзной, что восстановить полноценное зрение повреждённого глаза вряд ли удастся, а это значит завершение спортивное карьеры на взлёте. Пострадал и другой участник утренней пробежки – ему сломали руку.

Пострадавшего боксёра доставили в больницу, было написано заявление в правоохранительные органы. По сообщениям СМИ, двое из напавших на Двали уже задержаны крымской полицией.

Основные спортивные достижения Двали – бронзовая медаль чемпионата Европы 2023 года и победа на континентальном первенстве в этом году. Нет сомнений, что Двали мог бы выступить на Олимпиаде – 2024. Боксировал Двали и на профессиональном ринге, сведя вничью бой с Олимпийским чемпионом Зоировым.