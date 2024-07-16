Андрей Канчельскис нормально себя чувствует после нокаута, полученного во время драки в спорт-баре

«Питерец.ру» не собирается иронизировать над бывшим футболистом Андреем Канчельскисом, получившим травму в драке с другим посетителем спорт-бара после просмотра финального матча чемпионата Европы по футболу, в котором Испания победила Англию. Происшествие случилось утром в одном из питейных заведений на 1-й Тверской-Ямской в Москве. Канчельскис ударил первым, но ответ отправил бывшую звезду футбола в нокаут: Андрея Атанасовича долго приводили в чувство, потребовалось вызывать скорую. Диагноз – Канчельскису сильно разбили голову, пострадало и веко левого глаза.

Сам пострадавший заявил СМИ, что ссора произошла не из-за футбола, причина – «вопрос личного характера». Канчельскис уже написал заявление в полицию на ударившего его человека, но пресса ещё не знает подробностей разбирательства.

Канчельскис дебютировал в чемпионате СССР в 1988 году, а в 1991 году полузащитник перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Манчестер Юнайтед» за кажущуюся сейчас смешной сумму в 650 тысяч фунтов стерлингов. В Англии Канчельскис играл очень удачно, поскольку его приход совпал со взлётом команду Алекса Фергюсона. Впоследствии «Юнайтед» удалось с выгодой продать Канчельскиса в «Эвертон», откуда футболист отправился в «Фиорентину».