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Питерец.ру » Спорт » Новости из клуба СКА: возгорание на стадионе и возможное появление в Санкт-Петербурге форварда «Сибири» Шашкова

Новости из клуба СКА: возгорание на стадионе и возможное появление в Санкт-Петербурге форварда «Сибири» Шашкова

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44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
csibir.ru
А ещё Роман Ротенберг заявил о создании приложения «Онлайн-тренер СКА».

«Питерец.ру» не стал акцентировать внимание на инциденте на «СКА-Арене»: известно, что возгорание произошло на «рекламной поверхности» и продолжалось около получаса. Пресс-служба клуба сделала интересное заявление, цитата:

«После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал.
В плане предсезонной подготовки СКА Арена никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в «Ледовом», поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание. Подробности ЧП лучше уточнять у пресс-службы арены».

Есть и трансферная новость: ряды СКА может пополнить нападающий «Сибири» Никита Шашков. Этот 25-летний хоккеист в сезоне – 2023/2024 набрал 15 (5+10) очков. Агент Шашкова Шуми Бабаев заявил, что его клиент желает выйти на «новый уровень», а переход из «Сибири» в СКА – безусловно новый карьерный вызов.

Шашков имеет статус ограниченно свободного агента. Это означает, что игрок может принять предложение и от другого клуба, а о желании Шашкова сменить команду говорили и раньше. «Сибирь» рассчитывает на компенсацию.

Пока не очень понятны и перспективы Матвея Мичкова: талантливого россиянина ждут в «Филадельфии».

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