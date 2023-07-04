«Красота Сибири» в Мариинском дворце

В Мариинском дворце открылась выставка «Красота Сибири» художника Елены Наймушиной. Культурное событие подготовили представители региональной общественной организации «Сибирское землячество в Санкт-Петербурге».

Экспозиция рассказывает о Сибирской земле, о силе человеческого духа и его стремлении к созерцанию и созиданию. Произведения дают возможность окунуться в мир флоры Сибири, прочувствовать очарование природы. Приковывают внимание умиротворённые пейзажи, изящные лирические аллегории.