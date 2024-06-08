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Питерец.ру » Спорт » Андрей Филатов отреагировал на временное исключение ФШР из ФИДЕ: конъюнктурное и дискриминационное решение

Андрей Филатов отреагировал на временное исключение ФШР из ФИДЕ: конъюнктурное и дискриминационное решение

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
ФИДЕ объявила выговор Аркадию Дворковичу – как такое возможно?

«Питерец.ру» собирался сообщить об очередном туре «Белой ладьи» в Сочи (участвуют команды города на Неве и Ленобласти), но внезапно рванула такая информационная «бомба», что всё прочее отошло на второй план, включая шоу-матч Крамника с каким-то перуанцем Алькантарой.

Этическая комиссия ФИДЕ объявила о временном исключении федерации шахмат России: это выглядит местью Аркадию Дворковичу со стороны одного из его соперниках на выборах президента ФИДЕ. Похожая на политизированную жалоба удовлетворена, и ФШР временно исключена из ФИДЕ (ранее российские шахматы юридически перешли из Европы в Азию, а наши шахматисты играют за рубежом под нейтральным флагом).

Уже обнародован ответ ФШР за подписью главы этой организации Андрея Филатова. ФШР называет решение о временном исключении из ФИДЕ «конъюнктурным и дискриминационным по отношению к российским шахматистам». В пресс-релизе ФШР выражено мнение, что этическая комиссия ФИДЕ превысила свои полномочия: ведь даже Дворковичу объявлен выговор.

В ФШР надеются на грядущую в сентябре генеральную ассамблею ФИДЕ: именно там можно будет заняться самой этической комиссией, принимающей подобные решения. Прокомментировал ситуацию и шахматный функционер Александр Ткачёв.



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