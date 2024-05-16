«Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти в ответном матче Кубка России: в ходе матча тяжёлую травму получил армейский вратарь Тороп

Главным событием кубковой встречи между «Зенитом» и ЦСКА, состоявшимся 15 мая на «Газпром Арене» стала травма голкипера московского клуба Владислава Торопа. «Питерец.ру» напоминает: буквально накануне кубкового матча Тороп стал главным героем сенсационной победы ЦСКА в Санкт-Петербурге в матче чемпионата РПЛ. Если бы «Спартак» невольно не помог «сине-бело-голубым», обыграв «Краснодар», то шансы команды Сергея Семака завоевать золотые медали в сезоне – 2023/2024 приблизились бы к призрачным. Тороп не пропустил в матче с «Зенитом» в чемпионате, и в игре Кубка России продержался до 36-й минуте, когда и случился инцидент с травмой армейского голкипера.

Футболист «Зенита» Алип при розыгрыше стандарта столкнулся с Торопом, в результате чего у москвича оказался разбит нос – потребовалась немедленная замена. Позже врач команды ЦСКА заявил, что у Торопа – двойной перелом костей лица и перелом носа. СМИ также сообщают, что Тороп получил сотрясение мозга в этом злополучном игровом эпизоде. В ближайшее время будет решён вопрос с транспортировкой пострадавшего вратаря ЦСКА в Москву: о самолёте речь не идёт, будет нужен спецтранспорт. Ночь после игры Тороп вынужден будет провести в стационаре под врачебным наблюдением.







