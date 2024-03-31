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Питерец.ру » Спорт » На соревнованиях в Санкт-Петербурге погиб известный роллер Роман Богрец

На соревнованиях в Санкт-Петербурге погиб известный роллер Роман Богрец

0
36
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
rollersport.ru
Чемпиону России по скейт-кроссу было 36 лет.

В клубе «Жесть» произошла трагедия: во время проведения соревнований по роллер-спорту погиб 36-летний Роман Богрец. Происшествие случилось 30 марта: выполняя свою программу, Богрец сошёл с траектории и сильно ударился об ограждение. Падение обернулось тяжелейшими сочетанными травмами головы и груди. Медики, бывшие на турнире, сразу же оказали роллеру помощь, после чего Богреца госпитализировали. Но усилия врачей не смогли предотвратить летального исхода: через несколько часов Богрец скончался.

«Питерец.ру» перечисляет многочисленные достижения Богреца, которого ещё в 2010 году назвали лучшим фрискейтером города на Неве, после чего он нередко становился победителем различных соревнований, в том числе и за рубежом. Федерация роллер-спорта опубликовала заявление о гибели Богреца. В нём приводятся и подробности случившегося.

«Во время проведения физкультурного мероприятия «Кубок г. Санкт-Петербурга по кроссу на роликовых коньках», являющегося Первым этапом Кубка федерации роллер-спорта России по кроссу, на этапе квалификационного заезда произошло падение участника мероприятия Богреца Романа Валерьевича, дата рождения 21.04.1987 г. Отметим, что Роман находился в полном комплекте защитной экипировки».


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