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Питерец.ру » Спорт » СКА лишь по буллитам победил «Барыс» в Астане, но вернул лидерство в Западной конференции КХЛ

СКА лишь по буллитам победил «Барыс» в Астане, но вернул лидерство в Западной конференции КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Теперь петербургский клуб опережает «Локомотив» в таблице Запада, надолго ли?

После той головомойки, которую устроил обороне СКА омский «Авангард» в предыдущем туре регулярного чемпионата КХЛ («Питерец.ру» напоминает счёт матча в Омске – 4:9), казалось, что «Барыс» будет разгромлен петербуржцами с большой разницей в счёте. Но аутсайдер Восточной конференции КХЛ неожиданно упёрся и сумел отобрать у СКА очко, которого команде Романа Ротенберга может не хватить для более высокого места по итогам «регулярки».

37-летний Роман Старченко стал соавтором первой шайбы в игре, когда стал одним из ассистентов Нельсона Ножье в начале третьего периода. Клуб из Казахстана сумел использовать удаление Василия Глотова, после чего коллектив Олега Болякина удерживал минимальное преимущество весь третий период, но точный бросок Александра Никишина позволил гостям добиться овертайма. В итоге командам пришлось выяснять отношения в буллитной серии, по ходу которой голкипер СКА Павел Мойсевич пропустил слишком много. Однако канадец Эдди Паскуале отражал буллиты ещё хуже Мойсевича, и победу СКА принёс точный штрафной бросок Марата Хайруллина.

Выиграв 2:1 по буллитам в Астане, СКА обогнал «Локомотив», но ярославцы могут вернуть себе лидерство на Западе уже 10 февраля в матче с «Северсталью».


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