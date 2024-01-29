Фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года, а решение по её олимпийской медали ещё не принято

«Питерец.ру» не мог пройти мимо завершения изрядно затянувшегося дела Камилы Валиевой: спортивный арбитражный суд (CAS) вынес свой вердикт, который не обрадовал Олимпийскую чемпионку Пекина – 2022, отечественных спортивных функционеров и многочисленных любителей фигурного катания. Валиеву официально признали виновной в употреблении запрещённого триметазидина на чемпионате России, проходившем в 2021 году в Санкт-Петербурге: победила тогда Анна Щербакова, а Камила была второй.

Защита Валиевой не смогла убедить суд в том, что российская фигуристка случайно приняла запрещённый препарат. На решение CAS уже отреагировал Олимпийский комитет России, заявивший следующее:

«Решение CAS негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны... В отношении золотых медалей наших фигуристов Олимпийский комитет России уже неоднократно подчёркивал, что в соответствии с применимыми правилами результаты командых соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой».

Ждём реакции самой спортсменки.