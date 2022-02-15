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Питерец.ру » Спорт » Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева

Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
sport-express.ru
Биатлонная четвёрка была очень близка к золоту Олимпиады, но всё перечеркнула заключительная стрельба.

Провал Эдуарда Латыпова на четвёртом этапе биатлонной эстафеты привлёк к этой гонке едва ли не больше внимания, если бы российская сборная победила. А ведь начиналось всё просто замечательно: Карим Халили отлично стартовал и создал для нашей команды хороший задел. Александр Логинов прошёл второй этап настолько быстро, что спортивные СМИ передали его слова сразу после этапа – российский биатлонист «замёрз». Не подвёл и Максим Цветков, и перед заключительным этапом преимущество россиян составляло 40 секунд. Финишёр Эдуард Латыпов ни разу не промахнулся в стрельбе лёжа, а вот стоя допустил 5 промахов из 8 попыток. Итог – только бронза, победили норвежцы, французы – вторые.

Фигуристка Камила Валиева несколько дней была под прессом допингового скандала, но её допустили к участию в индивидуальном турнире Олимпиады. Валиева заметно нервничала и допустила одну ошибку в прокате, за что ей снизили оценку, а после завершения выступления российская спортсменка не смогла сдержать слёз. Именно Валиева стала лидером по итогам короткой программы, вторая позиция перед произвольными прокатом у Анны Щербаковой, а японка Каори Сакамото оттеснила Александру Трусову с третьей строчки таблицы.

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