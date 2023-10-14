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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» победил «Астану» на стадионе «Велотрек Сарыарка» со счётом 78:69, Хэмм набросал бывшему клубу 20 очков

Баскетбольный «Зенит» победил «Астану» на стадионе «Велотрек Сарыарка» со счётом 78:69, Хэмм набросал бывшему клубу 20 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Теперь не только Джален Рейнольдс, но Ройс Хэмм играет с «Зенитом» с удвоенной силой.

Злопамятный центровой «Астаны» Ройс Хэмм не забыл, как его выпроводили из «Зенита», и при первом же удобном случае наглядно продемонстрировал свои возможности бывшей команде. В тяжёлой борьбе с Бояном Дублевичем и Винсом Хантером заряжённый на борьбу Хэмм набрал 20 очков. «Питерец.ру» отмечает, что усилия Хэмма пошли на пользу лишь его личной статистике: американец бросил по зенитовскому кольцу аж 17 раз (1 неудачная дальняя попытка), но средние броски Хэмм забивал с процентом всего лишь 50. Итог – победа «Зенита» в гостях на классе с разницей в 9 очков.

Интриги не случилось: петербургский клуб уверенно выиграл первую (23:16) и третью (19:7) четверти и довёл игру до победы со итоговым счётом 78:69. Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасёв – 21 очко (6 из 10 дальних попаданий). В конце октября Карасёву исполнится всего 30 лет, поэтому в нынешнем сезоне он явно способен напомнить себя прежнего.

Рубеж в 10 очков у «Зенита» перешагнули центровой Хантер (16 очков и 5 подборов) и разыгрывающий Тома Эртель (10 очков и 8 передач, но 5 потерь). Соотечественник Эртеля Адриен Моэрман выдал хороший матч – целых 10 подборов: опытного тяжёлого форварда за этим и приглашали в Санкт-Петербург.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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