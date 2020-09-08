СКА вёл 5:1 в Нижнем Новгороде, но доигрался до 6:4

Когда в начале третьего периода матча «Торпедо» - СКА петербуржец Василий Подколзин сделал счёт 5:1, казалось, что никакая интрига не возродится. Но в дальнейшем команда Валерия Брагина неприятно поразила своих поклонников, пропустив три шайбы подряд с 11-й по 14-ю минуту.

А начиналась игра как бенефис Василия Токранова: защитник сделал дубль, дважды поразив ворота Серебрякова точными бросками. Забил и ещё один защитник СКА: Виктор Антипин отличился во втором периоде с передачи Кемппайнена. Но преимущество в четыре шайбы СКА едва не растерял: при счёте 5:4 нижегородцы могли сравнивать счёт, но не забили. Помог Бурдасов, который не заметил защитника хозяев Уайдмана и переиграл Тихомирова (Серебрякова главный тренер «Торпедо» Немировски заменил при счёте 4:1 в пользу СКА).

После шайбы Бурдасова торпедовский порыв угас, и СКА смог добыть гостевую победу, которая в заключительном периоде повисла на волоске. «Питерец.ру» надеется, что Брагин обратит должное внимание на игру в защите, потому что такие «качели», когда «+4» по ходу матча команду не красят.