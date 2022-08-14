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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» победил ЦСКА после спорной отмены гола армейцев, который мог всё изменить

«Зенит» победил ЦСКА после спорной отмены гола армейцев, который мог всё изменить

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53
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Был ли офсайд у игрока ЦСКА Карраскаля – сейчас об этом ожесточённо спорят.

ЦСКА выбрал на гостевой матч с «Зенитом» понятную тактику: отбиться в первом тайме и перейти в контрнаступление во втором. «Питерец.ру» признаёт, что Владимир Федотов был близок к успеху, но два эпизода решили всё.

Армейцы столицы почти отстояли свои ворота в первом тайме, но ювелирный по точности удар Малкома позволил «Зениту» открыть счёт. Однако после этого сыграть на контратаках коллективу Сергея Семака не удалось. Сначала ЦСКА сравнял счёт после пенальти, который заработал Чалов (сфолил в том эпизоде зенитовский новичок Родригао). А на 80-й минуте случился тот самый скандальный эпизод: Карраскаль получил пас на ход, а ворота Михаила Кержакова поразил Ермаков. Но главный арбитр Кукуян этот гол отменил – офсайд.

Развязка наступила на 85-й минуте, когда Мантуан нанёс «неберущийся» дальний удар по воротам Акинфеева. Победив, «Зенит» набрал 11 очков после 5 туров и стал промежуточным лидером чемпионата России. Два других матча дня завершились ничьими «Локомотива» и «Крыльев Советов» (1:0) и «Динамо» с «Краснодаром» (0:0).

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