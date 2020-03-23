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Питерец.ру » Спорт » Дацюк сделал символический первый ход на шахматном турнире претендентов

Дацюк сделал символический первый ход на шахматном турнире претендентов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
twitter.com
На вместе с Павлом Дацюком – Фабиано Каруана и Кирилл Алексеенко.

«Питерец.ру» не сразу заметил, что в Екатеринбурге проходит значимое событие для мира шахмат – претендентский турнир. Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк «засветился» перед вторым туром, когда сделал «символическое вбрасывание» в партии Каруана – Алексеенко. Сама партия завершилась победой 27-летнего итало-американца. В турнире отказался участвовать азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, а партии проходят без зрителей.

Что касается карьеры самого Дацюка, то его агент ранее сообщил: форвард ещё не принял решения её продолжать. Тем временем «Автомобилист» расстался с Найджелом Доусом: всевозможные инсайдеры заговорили, что Доус «не ужился» в екатеринбургском клубе именно с Дацюком. Но хоккейные обозреватели отметили слабую игру Доуса в плей-офф. В прошлом сезоне «Автомобилист» феноменально выглядел в «регулярке», но вылетел во втором раунде Кубка Гагарина. На этот раз фиаско подстерегало команду Дацюка и Доуса уже на старте плей-офф. «Сибирь» выиграла серию всего лишь в пяти матчах, а «Автомобилист» избавился от дорогостоящего легионера.

 

 

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