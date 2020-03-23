Дацюк сделал символический первый ход на шахматном турнире претендентов

«Питерец.ру» не сразу заметил, что в Екатеринбурге проходит значимое событие для мира шахмат – претендентский турнир. Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк «засветился» перед вторым туром, когда сделал «символическое вбрасывание» в партии Каруана – Алексеенко. Сама партия завершилась победой 27-летнего итало-американца. В турнире отказался участвовать азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, а партии проходят без зрителей.

Что касается карьеры самого Дацюка, то его агент ранее сообщил: форвард ещё не принял решения её продолжать. Тем временем «Автомобилист» расстался с Найджелом Доусом: всевозможные инсайдеры заговорили, что Доус «не ужился» в екатеринбургском клубе именно с Дацюком. Но хоккейные обозреватели отметили слабую игру Доуса в плей-офф. В прошлом сезоне «Автомобилист» феноменально выглядел в «регулярке», но вылетел во втором раунде Кубка Гагарина. На этот раз фиаско подстерегало команду Дацюка и Доуса уже на старте плей-офф. «Сибирь» выиграла серию всего лишь в пяти матчах, а «Автомобилист» избавился от дорогостоящего легионера.