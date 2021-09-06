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Питерец.ру » Культура » Выставка «Поиск. Дом»

Выставка «Поиск. Дом»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Художница Анастасия Коваленко выставит в Артмузе серию работ, посвященных теме постоянного поиска дома

Художница Анастасия Коваленко выставит в Артмузе серию работ, посвященных теме постоянного поиска дома: всю жизнь она ищет свое место и свою точку на карте, а результаты этих скитаний оформились в  звучный проект «Поиск. Дом».

Анастасия Коваленко находится в постоянном поиске дома, на протяжении жизни вальсируя между восточной полосой России, побережьями южных и северных морей. В работах автор хочет поделиться впечатлениями от скитаний, бойко переключаясь с локальной самобытности местных пейзажей на динамику горных ландшафтов. Стоит обратить внимание еще и на то, что в серии «Поиск. Дом» нет устойчивого визуального сценария, что отсылает к стилистической разнородности страны, послужившей в качестве источника вдохновения: до боли знакомые листы шифера, закрывающие амбар, гуси, панельные дома и взвешенные контуры высоток на горизонте, степные полотна, горы и стада…

Исход поиска не лежит на поверхности, будучи не лишенным своих противоречий: существуют места, близкие сердцу, иногда они красивы визуально, однако, по большей части, наполнены воспоминаниями, где за привычкой и субъективностью остается решающее слово. Города объективно-красивые, обаяние которых неоспоримо на основании неких универсальных критериев, могут оставить равнодушным художника, для которого фактура неотделима от психологии и памяти, как индивидуальной, так и групповой. Бытует и обратное, когда приевшиеся взгляду пейзажи становятся гнетущей равниной, выталкивающей из «дома» на дорогу во имя продолжения поиска, который, как выясняется, отнюдь и не прекращался.

«Находясь вдалеке от дома, серьезнее задумываешься о своих корнях, начинаешь анализировать нестерпимую тягу к определенным регионам и отторжение к другим. Синтезируешь увиденное, пропуская через призму себя прошлого. Наверное, потому сложно остановиться на определенных мотивах и ограничиться чистой техникой» - признается художница.

АНАСТАСИЯ КОВАЛЕНКО

ПОИСК. ДОМ

Графика, 0+7 сентября по 3 октября 

Галерея «Улица Малевича», 3 эт

Вернисаж 7 сентября (вт) в 19-00

Источник: Артмуза
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