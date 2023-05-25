ента новостей

12:43
В Петербурге поймали квартирную воровку
12:34
В Петербурге задаржали таксиста ограбившего пассажира
12:32
Ничья гандбольного «Зенита» в Астрахани на фоне скандала с отставкой Предыбайлова
12:28
В Петербурге задержали лжеэлектрика, обманувшего пенсионерку
12:21
В Петербурге задержали подозреваемого в уличном разбое
12:17
В Невском районе задержан подозреваемый в убийстве
12:11
В Сосновом Бору на пепелище пожара в садоводстве обнаружены двое погибших
11:34
Пенсионерка из Мги переевла мошенникам более 250 тысяч рублей
11:23
Премьера спектакля «Сказка странствий» в театре «Карамболь»
11:13
Институт сценических искусств в Петербурге продлил сроки предварительного отбора для абитуриентов из ДНР
11:10
В Петербурге Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева провела благотворительную акцию для детей росгвардейцев-участников СВО
10:48
Пожилая жительница Васильевского острова перевела аферистам 3 млн рублей
10:38
В Петербурге уборщица набрала кредитов на 3,2 млна рублей и перевела мошенникам
10:08
В Петербурге задержали аферистов, похищавших денежные средства под предлогом продажи лесоматериалов
09:37
В Ленобласти ночной таксист изнасиловал 16-летнюю девушку
09:29
В Петербурге неизвестный пытался затащить в кусты 10-летнюю девочку
09:22
В Ленобласти 35-летнего безработного задержали за убийство отца и деда
08:38
На Воскресенской набережной установлены фонари в петербургском стиле
08:26
Стали известны имена тех, кто доставит частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград
08:12
На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют движение для демонтажа опор
23:38
Лучшая шахматистка России Александра Горячкина на Кипре не смогла взять реванш за неудачу в Хиве и приблизиться к лидирующей Вагнер
19:45
Изменения в составе СКА: Дмитрий Яшкин перешёл в «Ак Барс», а в петербургский клуб пришёл Сергей Толчинский
19:05
Ленобласть субсидирует льготный проезд для семей участников СВО
19:01
В Петербурге поcтроят новые социальные объекты
16:25
В Ленобласти открылся крупнейший вагоноремонтный завод
16:17
В Госдуму внесли законопроект об увеличении сроков отчётности НКО
16:14
"Невозможно вести диалог": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал главную проблему руководства Минобороны
15:43
На финишную прямую вышли две главные мостовые стройки Ленобласти
14:54
В Петербурге наградили победителей и участников литературной премии им. Л.А. Говорова
14:49
В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Ничья гандбольного «Зенита» в Астрахани на фоне скандала с отставкой Предыбайлова

Ничья гандбольного «Зенита» в Астрахани на фоне скандала с отставкой Предыбайлова

0
22
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.spbhandball.ru
Нервная обстановка в астраханском «Динамо» не помешала хозяевам не проиграть «сине-бело-голубым».

Накануне начала серии за 5-е место мужской гандбольной Суперлиги грянул скандал: о добровольной отставке заявил главный тренер астраханского «Динамо» Сергей Предыбайлов. «Питерец.ру» не сомневается, что разбирать нюансы астраханских разборок столь же интересно, как и завершившийся вничью матч «утешительного» плей-офф, поэтому – коротко. Спортивные СМИ сообщают, что причиной решения Предыбайлова о добровольном сложении полномочий послужил конфликт с астраханскими чиновниками. По всей видимости, вне зависимости от результата серии с «Зенитом» уже бывший наставник динамовцев потерял бы свой пост, и Предыбайлов решил «хлопнуть дверью».

На матч с «Зенитом» динамовцев вывел в статусе исполняющего обязанности Евгений Дмитриев, и динамовцы по крайней мере не проиграли первый матч при новом тренере. Уверенная игра Эльдара Насырова и численное преимущество после удаления у астраханцев в первом тайме привели к лидерству «сине-бело-голубых» к перерыву – 15:11.

Но во второй половине встречи коллектив Дмитрия Торгованова растерял преимущество в 4 мяча. Пропустив рывок хозяев, «Зенит» даже оказался в роли догоняющего. Динамовцы могли и выиграть этот матч, но Павел Тураев установил итоговый счёт 26:26.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-04-2023, 23:02
Баскетбольный «Зенит» прошёл клуб МБА в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ
6-05-2023, 15:14
Гандбольный «Зенит» дома проиграл ЦСКА первый матч плей-офф Суперлиги со счётом 28:33
29-03-2021, 00:53
«Зенит» ожидаемо пробился в «Финал шести» волейбольной Суперлиги
31-03-2018, 22:01
Волейбольный «Зенит» смог выиграть первый матч полуфинала в Москве
5-09-2022, 01:25
После поражения от волейбольного «Зенита» «Динамо-ЛО» смогло всухую обыграть уфимский «Урал» в рамках Кубка России
11-01-2021, 22:27
«Динамо-ЛО» уверенно обыграло «Белогорье»

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 14:49
В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека
0
172
Вчера, 10:01
В Ленобласти подросток толкнул ровесника на велосипеде под колеса иномарки
0
226
23-05-2023, 10:24
В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста
0
170
22-05-2023, 13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
Наверх