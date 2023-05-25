Ничья гандбольного «Зенита» в Астрахани на фоне скандала с отставкой Предыбайлова

Накануне начала серии за 5-е место мужской гандбольной Суперлиги грянул скандал: о добровольной отставке заявил главный тренер астраханского «Динамо» Сергей Предыбайлов. «Питерец.ру» не сомневается, что разбирать нюансы астраханских разборок столь же интересно, как и завершившийся вничью матч «утешительного» плей-офф, поэтому – коротко. Спортивные СМИ сообщают, что причиной решения Предыбайлова о добровольном сложении полномочий послужил конфликт с астраханскими чиновниками. По всей видимости, вне зависимости от результата серии с «Зенитом» уже бывший наставник динамовцев потерял бы свой пост, и Предыбайлов решил «хлопнуть дверью».

На матч с «Зенитом» динамовцев вывел в статусе исполняющего обязанности Евгений Дмитриев, и динамовцы по крайней мере не проиграли первый матч при новом тренере. Уверенная игра Эльдара Насырова и численное преимущество после удаления у астраханцев в первом тайме привели к лидерству «сине-бело-голубых» к перерыву – 15:11.

Но во второй половине встречи коллектив Дмитрия Торгованова растерял преимущество в 4 мяча. Пропустив рывок хозяев, «Зенит» даже оказался в роли догоняющего. Динамовцы могли и выиграть этот матч, но Павел Тураев установил итоговый счёт 26:26.