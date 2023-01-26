Жорж Сен-Пьер - любимый боец Хабиба Нурмагомедова

Смешанные единоборства с каждым годом привлекают к себе все большее и больше внимание болельщиков. Причем, не только тех, кто смотрит бои, но и тех фанатов, которые заключают пари на поединки. Зачастую бетторы не знают, каким именно образом пополнить свой депозит у букмекера. Как осуществить пополнение фонбет - расскажет портал Bookmaker Ratings.

Ни один из действующих бойцов смешанных единоборств не вызывает столько уважения и симпатий, как эта уже завершившая карьеру легенда UFC - Жорж Сен-Пьер.

Многие молодые фанаты UFC не застали пикового Сен-Пьера, но наверняка помнят, как он на UFC 217 эффектно финишировал Биспинга удушающим приемом в бое за титул чемпиона в среднем весе. И это после четырехлетнего простоя и в новой для себя весовой категории!

Просмотрев достаточно большое количество боев канадца, можно с уверенностью заявить: таких универсалов за всю историю промоушена наберется, в лучшем случае, пара-тройка человек. Жорж Сен-Пьер был дьявольски хорош как в стойке, так и в партере. При том, что он был явным прагматиком и перфекционистом, назвать его стиль скучным и тягомотным просто язык не повернется.

Не зря Хабиб Нурмагомедов своим любимым бойцом называет именно Жоржа Сен-Пьера. Жаль только, что двум прославленным атлетам так и не удалось встретиться в октагоне.