Спортсменка из Ленобласти взяла дубль на Первенстве России по ушу-таолу

Два первых места на Первенстве России по ушу-таолу заняла Мария Калугина ─ спортсменка сборной команды Ленинградской области по ушу.

Победу Марии удалось одержать в программах «таолу-чанцюань» и «таолу-даошу». Как отметили в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области, юная ушуистка из Всеволожского района является воспитанницей тренера Дмитрия Симакова и уже становилась призером чемпионата и первенства России по ушу, которое прошло весной этого года в онлайн-формате.

Первенство России по ушу-таолу прошло в Москве с 1 по 5 октября.