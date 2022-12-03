Бельгия, Германия, Гана, Уругвай и Сербия покидают чемпионат мира по футболу, продолжающийся в Катаре

«Питерец.ру» решил обзорно обозреть полные драматизма события сразу в четырёх группах на ЧМ–2018 в Катаре. Бельгийцы так и не смогли распечатать ворота Ливаковича и уступили дорогу в 1/8 финала пока ещё вице-чемпионам мира хорватам. Но особенно драматично сложилась турнирная судьба сборной Германии.

Проигрывая Коста-Рике со счётом 1:2, подопечные Флика забили трижды и уверенно победили – 4:2. Однако испанцы, параллельно игравшие с Японией, не возражали против проигрыша азиатам со счётом 1:2. Ларчик открывался просто: «Красная Фурия» выбрала себе в соперники по первому раунду плей-офф Марокко, а немцев таким исходом злорадно отправили домой. Напомним, что и на российском «Мундиале» чемпионы мира 2014 года не смогли выйти из группы, проиграв ключевой матч Южной Корее.

Уругвай выдал неожиданно хороший мяч с Ганой, победив 2:0. Два гола забил полузащитник Де Арраскаета, а вытеснивший из состава Муслеру Рочет отразил пенальти. Но игравшие почти резервным составом португальцы уступили Южной Корее (1:2), в итоге Уругвай и Гана вылетели из турнира. Не пробилась дальше и Сербия, проигравшая Швейцарии со счётом 2:3.