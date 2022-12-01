ента новостей

00:49
На чемпионате мира Франция не смогла помочь своей бывшей колонии выйти в плей-офф
21:21
В Петербурге состоится спортивный конкурс среди сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в полиции
21:16
Более 19 литров крови сдали сотрудники комитетов и управлений администрации Ленобласти
21:12
На Дворцовой площади прошел ежегодный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС
21:10
Жители Петербурга обвиняют Беглова в неисполнении предвыборного обещания по парку Малиновка
19:59
Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали
19:04
В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников
19:02
В Лодейном Поле расселяют аварийное жилье
17:52
Garage Sail в Севкабель Порту
17:47
Петербургские единороссы проверили ход ремонта и благоустройства социальных объектов в Приморском районе
17:46
В Петербурге Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы, предъявлено обвинение в совершении убийства в 2007 году
15:43
В Невском районе столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус
15:32
Петербургские лыжники отличились на Всероссийских соревнованиях
14:41
Сегодня ночью полностью перекроют съезд с Мурманского шоссе на КАД
13:49
В Ленобласти стартовал первый Всероссийский конгресс по охране труда
13:34
В Петербурге открылось движение по Биржевому мосту
13:28
Правила выгула собак и запрет на приюты в многоэтажках Петербурга
13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
13:19
В Пушкине иномарка сбила 8-летнего мальчика
13:17
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
13:14
В Петербурге задержан 37-летний житель Чувашии, совершивший разбойное нападение
12:50
В Парголово полицейские изъяли 6 пакетов с марихуаной
12:36
В Колпинском районе задержали злоумышленника за мошенничество в отношении пенсионера
12:31
В Петербурге задержан угонщик каршерингового автомобиля
11:10
В поселке Будогощь пироманы подожгли автомобиль «Рено»
10:01
В Лодейном Поле обнаружили тпуп мужчины с перерезанным горлом
09:42
Как удобнее получать зарплату?
09:16
Водители стали получать больше
08:52
Можно ли научиться бизнесу?
00:20
ЧМ–2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в 1/8 финала, Эквадор и Иран едут домой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » На чемпионате мира Франция не смогла помочь своей бывшей колонии выйти в плей-офф

На чемпионате мира Франция не смогла помочь своей бывшей колонии выйти в плей-офф

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
Неожиданная победа австралийцев над датчанами стала сенсацией.

Французы ожидаемо выставили на ничего для них не значивший матч с Тунисом второй состав. «Питерец.ру» перечислит его: ворота защищал ветеран Манданда, в обороне с первых минут вышли Конате и Дисаси, в полузащите – Камавинга, Верету и Фофана, в атаке – Коло Муани и Коман. Тунисцы играли основой, Вахби Хазри открыл счёт и после отменённого гола Гризманна в компенсированное ко второму тайму время Тунис одержал минимальную победу. Но выйти в плей-офф африканской команде этот результат не помог.

Австралийцев считали «андердогом» в противостоянии с датчанами, хотя представителей «Зелёного континента» устраивала и ничья в матче третьего тура. В итоге команда Грэма Арнольда перевыполнила задачу-минимум, выиграв с тем же счётом 1:0, что и Тунис у Франции. Единственный гол в этом матче забил один из самых известных игроков в составе австралийской сборной Мэтью Леки. Сейчас этот футболист играет в «Мельбурн Сити», а известность получил, выступая в Бундеслиге за «Боруссию» (Мг), «Ингольштадт» и «Герту».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-07-2019, 01:07
Ален Жиресс сделал провальную и спасительную замены в одном матче
21-06-2018, 17:36
Эриксен открыл счёт, но Единак снова забил с пенальти
25-06-2017, 21:03
Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций – 2017
18-06-2018, 23:42
Лишь мастерство Кейна помогло Англии дожать Тунис
25-06-2018, 21:05
Салах забил, но Египет проиграл и третий матч на чемпионате мира
Вчера, 00:20
ЧМ–2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в 1/8 финала, Эквадор и Иран едут домой

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
73
Вчера, 19:59
Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали
0
191
Вчера, 15:43
В Невском районе столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус
0
123
Вчера, 13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
0
108
Вчера, 13:19
В Пушкине иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх