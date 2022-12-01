На чемпионате мира Франция не смогла помочь своей бывшей колонии выйти в плей-офф

Французы ожидаемо выставили на ничего для них не значивший матч с Тунисом второй состав. «Питерец.ру» перечислит его: ворота защищал ветеран Манданда, в обороне с первых минут вышли Конате и Дисаси, в полузащите – Камавинга, Верету и Фофана, в атаке – Коло Муани и Коман. Тунисцы играли основой, Вахби Хазри открыл счёт и после отменённого гола Гризманна в компенсированное ко второму тайму время Тунис одержал минимальную победу. Но выйти в плей-офф африканской команде этот результат не помог.

Австралийцев считали «андердогом» в противостоянии с датчанами, хотя представителей «Зелёного континента» устраивала и ничья в матче третьего тура. В итоге команда Грэма Арнольда перевыполнила задачу-минимум, выиграв с тем же счётом 1:0, что и Тунис у Франции. Единственный гол в этом матче забил один из самых известных игроков в составе австралийской сборной Мэтью Леки. Сейчас этот футболист играет в «Мельбурн Сити», а известность получил, выступая в Бундеслиге за «Боруссию» (Мг), «Ингольштадт» и «Герту».