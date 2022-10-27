В Петербурге пройдет киберспортивный турнир в честь 350-летия Петра I

C 3 ноября по 20 ноября Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно с Санкт-Петербургской федерацией компьютерного спорта, проведет Санкт-Петербургский турнир по киберспорту, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I.

Турнир будет проходить по двум дисциплинам «Мир танков» и «Мир кораблей», оперированием которых занимается российский разработчик компьютерных игр Lesta Games.

Отборочный этап пройдет в онлайн формате с 3 по 9 ноября, участники будут соревноваться в дисциплинах со своих личных компьютеров или на базе своего учреждения удаленно.

Финал пройдет в офлайн формате 20 ноября на территории ресурсного центра киберспорта Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 71, к. 3).

Победителям присвоят официальную спортивную квалификацию: 1 место - 1 разряд, 2 место - 2 разряд, 3 место - 3 разряд. Призеры получат ценные призы и игровые бонусы от организаторов.

Заявки на участия направляются до 3 ноября онлайн по следующим ссылкам:

«Мир кораблей»: https://vk.cc/chE323

«Мир танков»: https://vk.cc/chE348

Справочно: В этом году отмечается 350 лет со дня рождения Петра I Великого, выдающегося государственного деятеля, определившего основные направления развития России в XVIII веке и далее. Годы правления Петра I явились временем масштабных реформ. Петр I изменил культуру и быт русского народа, осуществил слом сложившихся в обществе традиций, расширил территорию государства и основал Санкт-Петербург, заложил основу промышленности, регулярной армии и флота. Проведенные Петром I преобразования сделали Россию сильной, развитой, цивилизованной страной, она стала одной из великих мировых держав. Учитывая значительное влияние реформ Петра I на дальнейшую историю России, 25 октября 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I».