Арбитр Иванов – в центре скандала после кубковой победы «Зенита» над «Спартаком»

Давно «Зенит» не играл в кубковом российском финале (статистика знает, что с 2016 года), и вот вновь получил это право. Победа над «Спартаком» не могла быть лёгкой по определению, но обсуждают больше не голы Дзюбы, Соболева и Кузяева, а судейство рефери Сергея Иванова.

Интернет буквально кипит: обсуждают фолы на Соболеве в штрафной «сине-бело-голубых», отменённый гол Жиго и не удалённого с поля Оздоева. В ближайшее время «Питерец.ру» ждёт новых мнений о том, как судейство Иванова снова повлияло на результат игры.

Леонид Федун по горячим следам судейство комментировать отказался. На сайте «Спартака» в новости о кубковом поражении столичной команды в Санкт-Петербурге отмечено, что при счёте 1:1 «красно-белые» зря расслабились. Если бы первый тайм закончился с ничейным счётом, то игра на контратаках во второй половине могла дать «Спартаку» шансы выйти в финал.

Соперником «Зенита» в решающем матче за трофей станут «Химки». Местом проведения кубкового финала в этом году станет Екатеринбург, сама встреча состоится 25 июля.