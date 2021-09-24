Олег Знарок снова возглавил сборную России по хоккею

Возвращение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России для кого-то стало неожиданным. Удастся ли сборной России войти дважды в одну реку во главе со Знарком – снова выиграть Олимпийские игры? Этим вопросом сейчас заняты умы любителей хоккея.

«Питерец.ру» не забыл, что отказ НХЛ отпускать своих звёзд на Олимпиаду не мог не ударить по престижу хоккейного турнира в Пхёнчхане. Тогда сборная Знарка не без труда одолела в финале немцев – и впервые за долгое время наши хоккеисты покорили Олимпийскую вершину. Но перед этим кадровым решением у Знарка накопился и пассив.

Выиграв Олимпиаду, Знарок ничего существенного не добился с хоккейным «Спартаком». Более того, «красно-белая» торсида с явным облегчением восприняла завершение сотрудничество Знарка с московским клубом. Да и Валерий Брагин мог ещё доказать правильность своих тренерских идей и в национальной сборной. Однако волевой и брутальный Знарок показался более правильным решением, чем долго работавший с «молодёжкой» нынешний наставник СКА.