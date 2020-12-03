В 0:3 от «Брюгге» виновата вовсе не ошибка Прохина!

Вслед за Лигой Чемпионов футбольный «Зенит» попрощался и с Лигой Европы, лишившись шансов попасть во второй по значимости турнир за тур до финиша группового этапа. Вояж в «Брюгге» завершился с унизительным счётом 0:3, и «Питерец.ру» желает заступиться за молодого защитника «сине-бело-голубых» Данилу Прохина.

Молодой защитник вынужденно заменил в Брюгге Деяна Ловрена – и совершил результативную ошибку, после которой бельгийский клуб открыл счёт. Однако ясно, что провалу «Зенита» в Лиге Чемпионов да и в европейском клубном сезоне в целом привёл комплекс факторов. После 0:3 в Брюгге на «Зенит» льются водопады критики. Показательна замена Малкома на Даниила Шамкина, когда счёт стал уже 3:0 в пользу «Брюгге». Некоторые видят в этом жесте некое послание Сергея Семака: посмотрим, дойдёт ли до отставки главного тренера «Зенита» после очередного поражения на европейской арене.

Реакция на 0:3 в Брюгге и одну ничью в пяти матчах группового турнира различная: если бывший игрок «Зенита» Никлас Ломбертс высказался весьма сдержанно, то Василий Уткин язвительно прошёлся по «Зениту».