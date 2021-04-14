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Питерец.ру » Статьи » Когда Зенит заберет чемпионские медали РПЛ сезона 20/21

Когда Зенит заберет чемпионские медали РПЛ сезона 20/21

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Когда Зенит станет чемпионом? Сможет ли Семак побить свой прошлогодний рекорд? Почему у питерцев нет конкурентов? Все это разберем в статье ниже.

Чемпионство РПЛ: есть ли интрига?

В 25 туре РПЛ игрался центральный матч между Локомотивом и Спартаком, который с вероятностью в 99% уничтожил интригу в плане борьбы за чемпионство. Однако, она напротив обострилась до предела в битве за попадание в главный турнир Старого Света – Лигу Чемпионов.

Зениту можно отмечать

Зенит выиграл свой матч против Сочи, а Спартак, являющийся ближайшим преследователем питерцев напротив, проиграл выездной матч Локомотиву. Теперь расстояние между командами в турнирной таблице увеличилось до семи очков за пять туров до завершения сезона. Чтобы подопечные Сергея Семака упустили золотые медали, должно произойти настоящее чудо.

Ведь для этого нужно допустить целых 3 осечки в 5 поединках. С учётом того, что в трех из них они встрется с аутсайдерами в лице Тамбова, Ротора и Уфы, это кажется чем то из разряда фантастики. Поэтому, лучшие легальные букмекеры предлагают на чемпионство команды из северной столицы России крайне маленький коэффициент, узнать точный размер которого можно здесь. И в принципе, Зенит уже сейчас может начинать празднование.

Причины чемпионства Зенита

Питерский клуб может оформить чемпионский титул еще до окончания апреля. Почему же команда оказалась сильнее конкурентов, и имеет огромные шансы на завоевание третьего чемпионства подряд?

  1. Хороший состав. В Зените собраны одни из лучших футболистов. В нападении играют Азмун и Дзюба, ведущие борьбу за статус лучшего бомбардира сезона. В защите все цементирует Ракицкий и Ловрен. Нет проблем и в средней линии, где Малком, Барриос и Кузяев способны сотворить чудо.
  2. Запредельная мотивация. Конечно, у питерцев была и есть огромная мотивация. Ведь они добыли 2 титула РПЛ подряд, и были с начала сезона настроены на то, чтобы сделать это в третий раз. А после неожиданного вылета из кубка страны мотивации стало еще больше, что и переросло в ожидаемый результат.
  3. Слабость соперников. К сожалению, в РПЛ сейчас нет команд, которые способны на равных конкурировать с Зенитом. Да, некоторые команды могут выдать действительно яркий очный матч и отнять очки у питерцев, но… На длинных дистанциях им чего-то не хватает, и подопечные Семака без проблем наверстывают упущенное.

Именно поэтому Зенит и является лидером турнирной таблицы на данный момент, и с огромной долей вероятности заберет третий титул РПЛ к ряду.

Повторит ли Семак свой рекорд?

Несмотря на уверенный путь Зенита к чемпионству Премьер Лиги, повторить свой рекорд подопечные Сергея Семака в этом сезоне увы уже не смогут. В прошлом году специалист привел питерцев к золотым медалям еще в 26-ом туре, что стало рекордом. Ведь раньше никому из российских команд не удавалось стать чемпионом за 4 тура до завершения сезона.

Однако, в этом году побить, или хотя бы повторить этот рекорд у Семака уже не получится. Максимум, на что могут рассчитывать питерцы, так это чемпионство за 3 тура до конца при условии набора максимума очков, и потери их конкурентами в двух предстоящих матчах.

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