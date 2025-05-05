В Малом зале Филармонии состоится концерт "Благословлённые музыкой"

24 мая в Малом зале Филармонии (Невский пр., д.30) в рамках 10-го международного музыкального фестиваля «Классика без границ» состоится концерт "Благословлённые музыкой" это будет гала-концерт лауреатов 10-го Международного юношеского конкурса классического сольного исполнительства "Nota bene!" традиционно этот концерт приурочен ко Дню города.

«"Nota bene!" - в переводе с латыни «обрати особое внимание!»

Идея конкурса – дать талантливым детям возможность сыграть в известных залах культурной столицы. Этот конкурс по своему масштабу не имеет аналогов не только в России, но и в мире – он проводится в формате «конкурса конкурсов».

Сначала называются лауреаты по каждому инструменту, затем инструменты объединятся по номинациям и называются лауреаты Гран-при в каждой номинации.

Наравне с обычными музыкантами в конкурсе участвуют талантливые музыканты с ограниченными физическими возможностями, благодаря видео-формату проведения.

На конкурсе работает беспрецедентное количество членов жюри.

Впервые в мировой практике члены жюри работают благотворительно, несмотря на то, что все они – известные и авторитетные в музыкальной среде люди.

Главный приз конкурса – участие в концерте лауреатов в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии в сопровождении оркестра.

За дирижёрским пультом встанет Михаил Черниговский совместно с фестивальным концертным оркестром "Nota bene!"

Ведёт концерт- Президент Фонда "Классика без границ" Анастасия Мазанкина.

Начало в 19.00

В Малом зале Филармонии (Невский пр., д.30)