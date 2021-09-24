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Питерец.ру » Культура » Певица Луна выступит с концертом в Петербурге

Певица Луна выступит с концертом в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ticketscloud.com
24 сентября Луна предлагает отбросить страхи и ворваться в новую реальность вместе с осенним концертом.

Певица Луна выступит с долгожданным концертом в Санкт-Петербурге 24 сентября в клубе «Морзе».

24 сентября Луна предлагает отбросить страхи и ворваться в новую реальность вместе с осенним концертом.

Предстоящее выступление принесёт сюрпризы — будут исполнены новые песни, которые выведут вас из спячки и помогут взглянуть на мир через новую призму вишнёвых очков.

Концерт пройдёт в клубе «Морзе» на территории арт-пространства Севкабель Порта, где все смогут погрузиться урбанистическую атмосферу под старые любимые и новые хиты, а также песни, которые ещё никто не слышал. Хочешь услышать их первым?

Покупай билет, надевай вишневые очки и посмотри на изменившийся мир новым взглядом вместе с Луной.

Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40 лит. Б
24 сентября 2021, пятница, 20:00

Источник: Севкабель Порт
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