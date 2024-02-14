Большой концерт EMIN в БКЗ «Октябрьский»

2 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» с сольным концертом выступит один из самых ярких и романтичных артистов российского шоу-бизнеса — EMIN.

Любимый певец миллионов слушателей не только в России, но и во всем мире. Талантливый исполнитель, на счету которого множество альбомов и ярких хитов, таких как: «Отпусти и лети», «Нежная», Still, Good Love выступит c долгожданным live-концертом.

«Зрителей в Санкт-Петербурге ждет особый трек-лист, в который войдут песни из последнего альбома «Blue Christmas» и несколько новинок из альбома «44» - говорит EMIN.

Вместе с насыщенной музыкальной программой полной романтических баллад и зажигательных хитов, зрителей ждут неожиданные аранжировки любимых синглов, яркие дуэты и множество музыкальных сюрпризов.

Только живая музыка, современные видео и световые решения, и, конечно, хорошее настроение 2 марта в БКЗ «Октябрьский».