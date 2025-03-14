В Петербурге пройдет сольный концерт группы «Шерра»

4 апреля в Санкт-Петербурге состоится сольный концерт рок-группы «Шерра». Выступление пройдет в камерной обстановке бара «Птичья личность». На концерте группа исполнит вдохновляющие песни с новой пластинки Teen Spirit, а также уже знакомые аудитории треки с альбома «Вечно 17».

Новый релиз Teen Spirit – отражение важной эпохи жизни группы. Он включает 5 треков: «Дни-самолеты», «Улетай!», «Будем тусить», «Отрывайся» и «Гимн музыкантов». Каждая песня обладает уникальными чертами, например, «Улетай!» – воплощение идеи написать яркую и летнюю фестивальную песню, а «Будем тусить» – явная музыкальная отсылка к Виктору Цою и песне «Видели ночь». Трек «Будем тусить» стал личной историей про Питер: участники группы приехали в город из провинции и поняли, что здесь можно вести по-настоящему яркую, захватывающую жизнь. Песня «Дни-самолёты» отличается более мрачной лирикой. Она была написана ещё в 2019 году и не вошла в предыдущий альбом «Вечно 17», однако отлично дополнила новый релиз.

«В новом релизе мы рассказали о том, как выглядит жизнь, когда ты не только выступаешь, но и сам являешься частью организации фестивалей и мероприятий, – поделился фронтмен группы Александр Шерра. – Так как я ещё работаю в ивент-компании, где участвую в создании корпоративов для крупнейших российских предприятий, у нас получается так, что каждый день превращается в праздник. Но парадокс в том, что при этом постоянно нет времени жить для себя. Мы всегда на празднике и никогда не отдыхаем. Дни, когда мы ничего не делаем – большая редкость. Однако этот опыт позволяет нам проводить отличные концерты и создавать особенные моменты вместе с нашими слушателями».

Несмотря на то, что в последние годы концертов стало меньше, ценители рок-музыки по-прежнему могут открывать для себя новых интересных музыкантов и наслаждаться творчеством, которое несет дух свободы, молодости и авантюризма. Выступление «Шерра» в ламповой, камерной обстановке соберет единомышленников, творческих и креативных людей, с которыми музыканты поделятся вдохновением и энергией.

В Санкт-Петербурге группа уже успела выступить на многих площадках, в том числе Aurora, Ласточка и Ионотека. Музыканты были участниками популярных фестивалей «Молодость Фест» и «Maxi Rock fest» на Дальнем Востоке, а также играли на самом масштабном музыкальном событии региона – фестивале «Старпорт».

«Мы – молодая группа, но у нас уже довольно большой опыт выступлений на разных площадках. Не зря мы говорим о нашей работе: «Молодость на сцене, но взрослый подход к делам». В нашем списке – и камерные события в Москве, и клаб-шоу в Aurora в Санкт-Петербурге, где собралось больше тысячи человек, а также выступления в «Ласточке», «Ионотеке» и на других популярных площадках Петербурга. Играли и в разных городах, например, в Воронеже, Хабаровске, Благовещенске, – рассказал Александр Шерра. – У нас уже был сольный концерт в Санкт-Петербурге, и в этот раз мы снова планируем выложиться на 100%, чтобы ощутить связь с аудиторией, обменяться энергией с залом и создать уникальную атмосферу».

Дата концерта: 4.04.2025

Начало: 19:00

Адрес: Бар «Птичья личность», ул. Рубинштейна, 28Д.