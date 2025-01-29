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Питерец.ру » Культура » Выставки «БАЙКАЛ - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

Выставки «БАЙКАЛ - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «БАЙКАЛ - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

31 января в 16.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «БАЙКАЛ - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», на которой будут представлены произведения, выполненные в технике сухой пастели и масляной живописи известного петербургского художника-живописца, директора Института дизайна костюма, заведующего кафедрой живописи и рисунка, профессора СПБГУПТД, Члена Союза Художников России, выпускника Санкт-Петербургского государственного академического института живописи скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Гамаюнова Петра Петровича.

Посетители увидят пейзажи России, демонстрирующие ее достояние - озеро Байкал. Картины мастера передают завораживающую красоту нашей необъятной Родины.

Художник Петр Гамаюнов хорошо знаком любителям живописи по пейзажам Карелии, Восточной Сибири, Крыма, Северного Кавказа, Байкала и Прибайкалья. Многие помнят его персональные выставки: «Экологический пейзаж», «Пути творчества», «Россия и чарующий Байкал», «Еще о Байкале», «Моя заснеженная Русь», «Красота Российской природы», «Такая разная Россия», «Россия, четыре времени года» и другие.

В эпоху урбанизации автор отдает предпочтение пейзажам, синим просторам Байкала, белоснежным шапкам Саян и мягкой зелени степей. Картины автора успокаивают и в то же время манят, приглашают зрителя воочию посетить места, изображенные на полотнах. Петру Гамаюнову удивительным образом удается передать состояние природы, ее настроение, его пейзажи наполнены светом, воздухом и всепоглощающей игрой цвета.

Петр Петрович является автором более 150 выставок в России и за рубежом, из них более 64 персональных, дипломант и лауреат всероссийских и международных конкурсов в номинации «Лучшее произведение, выполненное в технике пастели и масляной живописи». Его картины находятся в художественных музеях и собраниях российских и зарубежных коллекционеров.

Выставка продлится до 28 февраля 2025 года.

Вход свободный. 0+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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