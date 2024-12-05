Премьера спектакля «Тайна третьей планеты»

Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта представляет премьеру музыкального спектакля «Тайна третьей планеты» по мотивам знаменитой повести советского фантаста Кира Булычёва!

«Тайна третьей планеты» — это не просто история о космических приключениях, о которых мечтают как дети, так и взрослые, но и увлекательное путешествие в мир театральных фантазий и сценических эффектов. Спектакль расскажет захватывающую историю об Алисе Селезнёвой, её верных друзьях и далеких планетах, населённых удивительными существами. Вместе с героями постановки зрители раскроют тайны, скрытые во вселенной и исследуют неведомые миры. В спектакле использованы все технические возможности - вы увидите, как космические корабли бороздят сцену, а световые приемы создают атмосферу межзвездного пространства.

Режиссёр спектакля и автор инсценировки, заслуженный артист РФ Михаил Смирнов, обещает удивить зрителей необычным прочтением истории, а также масштабными декорациями главного художника театра Яны Штокбант, которые перенесут вас в атмосферу космических чудес и открытий.

«Сейчас пришло время семейных спектаклей. Людям сегодня нужны те эмоции, которые мы получали в детстве, нам необходим заряд добра, радости и оптимизма. Вы увидите одно из самых известный произведений Кира Булычёва «Тайна третьей планеты», любимое детьми 70-х, 80-х и 90-х, то есть, дедушками и бабушками, папами и мамами нынешних «юных космонавтов». И им, конечно же, захочется познакомить своих детей и внуков с любимыми героями детства — Алисой, Громозекой, Ушанами, Говоруном, Весельчаком У. Как же будут они приятно удивлены, увидев совершенно новую версию театра «Буфф»! Веселый, добрый, эксцентричный, бесшабашный мюзикл, рассчитанный на детей и взрослых, - отличная альтернатива поединку с экраном компьютера. Живое исполнение, живая музыка, живые декорации, живые актеры. Вы можете прийти на этот праздник жизни не только утром, но и вечером - всей семьей!», - рассказывает о спектакле Михаил Смирнов.

В новой постановке задействованы артисты всех поколений: от заслуженных мэтров до молодых актеров театра. А еще на сцену выйдет музыкальная инопланетная группа! Музыку к спектаклю сочинил известный петербургский композитор Сергей Плешак - один из самых востребованных авторов, пишущих детскую, хоровую и театральную музыку.

«Тайна третьей планеты» — это не только дань уважения Киру Булычёву, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, но и современное прочтение его знаменитой повести о приключениях Алисы Селезнёвой. Мы уверены, что наш спектакль понравится любителям фантастики и театра. Приглашаем вас в волшебное путешествие на «Тайны третьей планеты»!

Премьера, премьера!

Музыкальный спектакль для всей семьи

«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»

13, 14, 27 декабря 2024

4, 5, 6 января 2025