Премьера спектакля «Тайна третьей планеты»

Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта представляет премьеру музыкального спектакля «Тайна третьей планеты» по мотивам знаменитой повести советского фантаста Кира Булычёва!
«Тайна третьей планеты» — это не просто история о космических приключениях, о которых мечтают как дети, так и взрослые, но и увлекательное путешествие в мир театральных фантазий и сценических эффектов. Спектакль расскажет захватывающую историю об Алисе Селезнёвой, её верных друзьях и далеких планетах, населённых удивительными существами. Вместе с героями постановки зрители раскроют тайны, скрытые во вселенной и исследуют неведомые миры. В спектакле использованы все технические возможности - вы увидите, как космические корабли бороздят сцену, а световые приемы создают атмосферу межзвездного пространства.
Режиссёр спектакля и автор инсценировки, заслуженный артист РФ Михаил Смирнов, обещает удивить зрителей необычным прочтением истории, а также масштабными декорациями главного художника театра Яны Штокбант, которые перенесут вас в атмосферу космических чудес и открытий.
В новой постановке задействованы артисты всех поколений: от заслуженных мэтров до молодых актеров театра. А еще на сцену выйдет музыкальная инопланетная группа! Музыку к спектаклю сочинил известный петербургский композитор Сергей Плешак - один из самых востребованных авторов, пишущих детскую, хоровую и театральную музыку.
«Тайна третьей планеты» — это не только дань уважения Киру Булычёву, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, но и современное прочтение его знаменитой повести о приключениях Алисы Селезнёвой. Мы уверены, что наш спектакль понравится любителям фантастики и театра. Приглашаем вас в волшебное путешествие на «Тайны третьей планеты»!
Премьера, премьера!
Музыкальный спектакль для всей семьи
«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
13, 14, 27 декабря 2024
4, 5, 6 января 2025