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Питерец.ру » Культура » Выставка к 100-летию гражданской авиации возобновит свою работу с 10 октября

Выставка к 100-летию гражданской авиации возобновит свою работу с 10 октября

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге продолжит свою работу выставка к 100-летию гражданской авиации России, расположенная в здании бывшего терминала «Пулково-2»

В Санкт-Петербурге 10 октября 2024 года продолжит свою работу выставка к 100-летию гражданской авиации России, расположенная в здании бывшего терминала «Пулково-2». Организатором выступил АО «Аэропорт Пулково» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Выставка открылась 17 февраля 2023 года, разместившись на 2 тыс. кв. м бывшего аэропорта. В общей сложности на территории бывшего терминала «Пулково-2» выставлено более 200 экспонатов и артефактов. Среди них представлены модели первых российских самолетов, авиационные двигатели, турбины, униформа пилотов и стюардесс, авиатренажеры и различные предметы быта пассажирских лайнеров. Экспозиция охватывает всю историю отечественной авиации, от Императорского военно-воздушного флота и запуска первых гражданских рейсов в раннем СССР до современного состояния отрасли. Кроме того, отдельное внимание уделено замершим во второй половине ХХ века интерьерам самого старого терминала Пулково, из которого открывается панорамный вид на взлётно-посадочную полосу.
Авторы выставки – КМВИ (Комбинат музейно-выставочного искусства). Среди реализованных проектов КМВИ – особо масштабные и узнаваемые музеи страны: Музей железных дорог России, Донской военно-исторический музей «Самбекские высоты», «Битва за оружие Великой Победы» в составе музея-заповедника «Прохоровское поле», выставка «Два века Достоевского» к 200-летию со дня рождения писателя и другие.
По информации организаторов, выставку уже посетило более 55 тысяч человек. Проведено более 500 групповых экскурсий. С 10 октября посетить экспозицию сможет любой желающий в составе групп по предварительной записи.
Адрес выставки: Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 17, стр. 1, бывший терминал Прилёт «Пулково-2».

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