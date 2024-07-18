Выставка «Нет повода унывать»

Музей Артмуза с огромной радостью вновь готов представить работы невероятного мастера, известного как в России, так и далеко за ее пределами!
Сomicada (настоящее имя Анастасия Иванова) — мультимедийный художник, художник-карикатурист и иллюстратор, автор веб-комикса Comicada и книги комиксов «Блондиана»!
В сюжетах своих работ Анастасия часто прибегает к юмору: иронизирует над знакомыми темами. Характерной чертой творчества Comicada является использование ярких цветов, создавая уникальные мультяшные персонажи с пухлыми губами, таких как ангелочки с крыльями на голове или девочки в шапках зайца!
14 июля — 24 сентября 2024
Музее современного искусства АРТМУЗА
Галерея «У золотой лестницы» 4 этаж
Анимация, живопись