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Питерец.ру » Культура » Выставка «Нет повода унывать»

Выставка «Нет повода унывать»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Музей Артмуза вновь готов представить работы невероятного мастера, известного как в России, так и далеко за ее пределами!

Музей Артмуза с огромной радостью вновь готов представить работы невероятного мастера, известного как в России, так и далеко за ее пределами!

Сomicada (настоящее имя Анастасия Иванова)  — мультимедийный художник, художник-карикатурист и иллюстратор, автор веб-комикса Comicada и книги комиксов «Блондиана»! 

В сюжетах своих работ Анастасия часто прибегает к юмору: иронизирует над знакомыми темами. Характерной чертой творчества Comicada является использование ярких цветов, создавая уникальные мультяшные персонажи с пухлыми губами, таких как ангелочки с крыльями на голове или девочки в шапках зайца! 

14 июля — 24 сентября 2024

Музее современного искусства АРТМУЗА
Галерея «У золотой лестницы» 4 этаж
Анимация, живопись

Источник: АРТМУЗА
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