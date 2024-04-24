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Питерец.ру » Культура » Севкабель Порт проведёт традиционную «Морскую» вечеринку

Севкабель Порт проведёт традиционную «Морскую» вечеринку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Севкабель Порт
В ночь с 1 на 2 июня Севкабель Порт проведёт традиционную «Морскую» вечеринку, открывающую летний сезон.

Севкабель Порт объявляет даты “Морской”. В этом году вечеринка пройдет 1 июня и откроет летний сезон в Порту.

1 июня 2024

С 23:00 и до утра
Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

В ночь с 1 на 2 июня – открытие сезона в Севкабель Порту.  «Морская» — вечеринка вечеринок у самого синего моря случится в первый уикенд этого лета. Как и в прошлом году событие займет всю территорию Севкабель Порта, сцены с участниками будут расположены одновременно в шести локациях.

Участниками Морской в этот раз станут: ÇAVA DISCO, AVG, Odyssey Festival, Roots United, Ритмы, Кружок и экспериментальная лайв-сцена Collaborative crew.

  1. ÇAVA DISCO

Авторы самых нарядных тематических вечеринок получночного города пришвартуются в Порту ровно на одну ночь. В лайнапе — жемчуга и из закромов:  узнаваемое диско и драйвовое R&B. 

 “Чтобы поорать))” – прокомментировал Валерий Дятлов, CEO ÇAVA DISCO

  1. AVG

На второй сцене ныряем в волны ровных битов нашумевшей питерской группировки AVG. Главари отчаянных трэперов раскачают толпу смесью энергичного хип-хопа, дерзкого рэпа и ритмичной электронной музыки.

  1. Odyssey Festival

Островок тропической магии на Морской. Odyssey Festival — музыкальное путешествие по балийским волнам и пескам культового Burning Man. Музыкально-костюмированный фестиваль за последний год объездил половину Земного шара, влюбив в себя Индонезию, Таиланд и Дубай.

  1. Roots United

Соседи по острову и братья по мятежному духу — за 14 лет ребята сделали события в ареале от Петербурга до Берлина, запустили виниловый рекорд-лейбл и основали легендарный K-30. В первую летнюю — ставят музыку для гостей Морской. И только.

  1. Collaborative crew

Экспериментальная лайв-сцена, на которой выступят Tundra Art Ensemble, Mekbuda, Imaginary Friends Orchestra и Anton Ryazanov Project. Ночь музыки в стилях от трип хопа и хип хопа до экспериментального джаза и фьюжна, сцена 270 градусов в центре большого индустриального пространства и световая инсталляция.

  1. Ритмы х Кружок

Эпицентр тусовок на Барной линии — бар-клуб Ритмы сливается в едином порыве с кочующим объединением “Кружок”. Во имя фирменных битов, коктейлей и чилл-зоны с аэрохокеем и тату-спотом. 

Вход на мероприятие будет осуществляться по единому билету.

Резиденты и бары будут работать для гостей всю ночь

6 сцен, 6 танцевальных площадок, вся ночь и весь Севкабель Порт.

Билеты доступны по ссылке: https://spb.kassir.ru/koncert/morskaya-vecherinka#2080994

Источник: Севкабель Порт
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