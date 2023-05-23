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Питерец.ру » Культура » Новый стрит-арт в секретном дворе бара Мачты и большая вечеринка в честь открытия летнего сезона

Новый стрит-арт в секретном дворе бара Мачты и большая вечеринка в честь открытия летнего сезона

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
Новый стрит-арт в секретном дворе бара Мачты и большая вечеринка в честь открытия летнего сезона

Пока нейросеть представляла сочинские пальмы на берегах Петербурга, в секретном дворе бара Мачты в Севкабель Порту стрит-арт художник Базелевс воплотил свои фантазии о том, каким мог бы быть наш город, возникни он в южных широтах

Индустриальные пейзажи, суровый ветер и краны-единороги — это и есть Северная столица? Или всё же Петербург — он про морской бриз и танцы на улице всю ночь напролёт?

Работа Базелевса передаёт оба настроения. Ведь когда в Петербург приходит лето, кажется, что грёзы становятся реальностью.

А Мачты, как ключевая точка сбора всех моряков, бороздящих просторы вечеринок, открывают летний сезон в день рождения Петербурга особенным событием — Bad Beats. 2 танцпола, 7 диджеев и лайв от хип-хоп дуэта DVINITY. 

В сердце индустриального Севкабель Порта, под тенью стрит-арт пальм, нас ждут жаркие и расслабленные танцы. А настоящего огня добавят уличный бар и специальное барбекю-меню с фалафелем и веганскими хот-догами.

Петербург и Мачты ждут каждого отпраздновать приближение лета и год Bad Seeds — уникального проекта, рождённого из любви к неординарной музыке и классным тусовкам.

27 мая, начало в 20:00

Дресс-код: пляжные пижоны 

Первая партия билетов доступна по ссылке

Источник: Севкабель Порт
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