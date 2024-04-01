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Питерец.ру » Культура » Фестиваль Roof Fest объявляет новый сезон концертов на крыше!

Фестиваль Roof Fest объявляет новый сезон концертов на крыше!

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Опубликовал: Вадик Котов
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ROOF FEST
ROOF FEST – самый харизматичный и абсолютно мультижанровый фестиваль  концертов на крыше, который пройдет в Петербурге уже в тринадцатый раз

ROOF FEST – самый харизматичный и абсолютно мультижанровый фестиваль  концертов на крыше, который пройдет в Петербурге уже в тринадцатый раз. Этим летом Элджей, Ева Польна, IOWA, «Моральный Кодекс», polnalyubvi, saypink! и многие другие популярные исполнители выступят под открытым небом на одной из любимых площадок  горожан  и гостей Северной столицы в Roof Place. Сезон 2024 года откроет концерт Элджея в Петербурге 24 мая.

Публику ждет долгожданная атмосфера настоящих летних опен-эйров, а также выступления лучших артистов, которые готовят специальные концертные программы. Уже сейчас известны даты и имена первых артистов: 24 мая - Элджей, 31 мая - Saypink!, 20 июня -  polnalyubvi, 22 июня - Ева Польна, 14 июля - «Моральный Кодекс», 4 августа - IOWA, 8 сентября - ХАСКИ. Расписание будет пополняться, а публику ждет множество интересных анонсов и самых  неожиданных артистов.  Концерты ROOF FEST - это любимая музыка и артисты, которых ждут, атмосфера морского курорта, нежный шум волн, согревающие лучи закатного солнца, романтика крыш, ветер в волосах, море впечатлений и эмоций и просто море. Каждый концерт  ROOF FEST украсит это лето и сделает его по-настоящему особенным!

ROOF FEST в этом сезоне продолжает сотрудничать с благотворительными фондами. Будем помогать фондам «Ночлежка», «Доброделы», «МойМио». Давайте делать добрые дела вместе!

Встречаемся в Roof Place  на набережной арт-кластера Брусницын. Следите за новостями! До встречи на высоте!

ROOF FEST — это петербургский атмосферный музыкальный проект, который за 12 лет провёл уже более 300 событий, среди которых концерты Леонида Агутина, Димы Билана, The Hatters, Лолиты, Полины Гагариной, проектов «Сурганова и Оркестр», «Симфоническое кино», «Диана Арбенина. Ночные снайперы», Therr Maitz и многих других. 

Присоединяйтесь и узнавайте  все новости на сайте.

Билеты: ROOF FEST - Концерты на Крыше (roofmusicgroup.ru)

Источник: ROOF FEST
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