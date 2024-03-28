В Петербурге прошел благотворительный концерт группы «Пикник»

В Петербурге в БКЗ "Октябрьский" вчера вечером прошел благотворительный концерт группы "Пикник", посвященный памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле".

Концерт начался с минуты молчания, пронзительной и долгой. Музыканты группы "Пикник" сами пережили эту атаку, ощутили горечь потери, но решили, что ничего отменять не будут. Они выйдут на сцену, чтобы провести благотворительный концерт в поддержку родных погибших и тех, кто пострадал в этой страшной бойне.

После теракта в "Крокусе" был вариант провести студийный концерт, а выступление в "Октябрьском" отменить. Но "Пикник" категорически отказался. Решили выступать перед громадным залом вживую. Вместе с симфоническим оркестром «Таврический» вопреки всему.

Здание концертного зала было со всех сторон взято под охрану Росгвардией и полицейскими.

Практически все места в "Октябрьском" на 3727 человек были заполнены.