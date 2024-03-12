Российская премьера «Последней цены» состоится на «Духе огня»

Российская премьера новой кинокартины «Ленфильма» - «Последняя цена» - пройдет на XXII Международном фестивале кинодебютов «Дух огня», который стартует в Ханты-Мансийске 23 марта.

В основной конкурсной программе будут представлены картины режиссеров из России и 10 стран мира. Тема фестиваля в этом году – «Особый язык национальной кинематографии».

«Последняя цена» станет участником конкурса российских дебютов. Режиссер фильма – Наур Гармелия, уже снявший два короткометражных фильма «Мост»и «Братья». «Последняя цена» – его дебют в полнометражном кино. Все съемки проходили в Абхазии.

Русская семья живет в полуразрушенном войной абхазском городке. Она выращивает на продажу фундук и надеется разбогатеть благодаря внезапной «ореховой лихорадке» и взлету цен. Но в поселке появляется банда, ворующая орехи.

«Мне было интересно рассказать историю про семью, которая живет в чужой для них культуре, хотя фильм, конечно, не про это. Сценарий я написал про реальных людей, которых знал и помню до сих пор. Можно считать, что это - дань памяти им, забытым людям. Исполнителей ролей главных героев мы набрали в Питере. Их четверо. А все остальные - абхазские актёры. Ансамбль у нас собрался хороший», - рассказал Наур Гармелия.

В ролях: Василий Щипицын («Контрибуция», «Движение вверх», «Хождение по мукам»), Алексей Белогорцев («Когда наступит завтра», «Ключ от всех дверей»), Екатерина Демидова, Юлия Шубарева («Высоко над страхом», «5 недель», «Ключ от всех дверей», «Ленинград 46»), Рауль Ковэ («Софичка»), Даур Арухаа.

Съемочная группа: генеральный продюсер- Федор Щербаков, исполнительный продюсер - Дмитрий Никитин, оператор - Дмитрий Знаменщиков, художник-постановщик - Василий Семёнов, звукооператор - Иван Лисовский, художник по гриму - Мария Никитина, художник по костюмам - Татьяна Иванова.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Желаем картине победы!