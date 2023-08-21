Сергей Боярский пригласил петербуржцев на премьеру молодёжного фильма «Квест»

Молодёжный фильм «Квест», премьера которого в общероссийском прокате состоится 24 августа, рассчитан на самую широкую аудиторию и способен увлечь каждого зрителя. Об этом заявил руководитель петербургского отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, приглашая жителей Северной столицы на показ фильма.

Патриотическая картина «Квест» рассказывает о развитии движения «Юнармия». Предварительные показы фильма уже прошли в возвращённых регионах страны: в Запорожской и Херсонской областях, Мелитополе и Севастополе.

«Всем нам давно хотелось возвращения настоящего кино для детей, подростков, молодых людей — причём такого, чтобы заинтересованными оказались и родители. «Квест» — это душевный и трогательный фильм, который не оставит равнодушным зрителя, его создатели постарались рассказать увлекательную историю, напомнив при этом о главных ценностях нашего общества, на которых основывается российское государство», — сказал Сергей Боярский.

Предварительная премьера фильма в Петербурге состоится в День Государственного флага России, 22 августа, в кинотеатре «Родина» на Караванной, 12.

Режиссёр картины Иван Архипов, продюсер — депутат Госдумы VI и VII созывов, единоросс Сергей Вострецов, работавшая над фильмом команда при поддержке объединения профсоюзов России СОЦПРОФ поставили перед собой задачу популяризировать здоровый образ жизни, сформировать у молодежи правильные духовные и нравственные ориентиры. Картина рассказывает о детях, которые участвуют в тимуровском движении, помогая ветеранам Великой Отечественной войны.