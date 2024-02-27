В здании Кунсткамеры продолжат реставрацию

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук расположен на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Основанный в 1714 году как Кунсткамера, или «кабинет редкостей», музей продолжает развивать и модернизировать экспозиционные пространства. Положительное заключение Главгосэкспертизы России выдано на проект реконструкции с элементами реставрации части здания Кунсткамеры, выходящей на Таможенный переулок.

«После проведения предыдущей экспертизы в проект были внесены изменения. В том числе откорректированы решения в части устройства внутриплощадочных инженерных сетей, наружной и внутренней гидроизоляции фундаментов, а также дополнительных мер противопожарной защиты и иных мероприятий для приспособления здания Кунсткамеры к современному использованию», – рассказал главный эксперт проекта Константин Корсаков.

В ходе работ пройдет реставрация существующих исторических дверей, а на месте дверей современного вида восстановят дверные блоки по аналогу исторических, добавил эксперт.

Новые решения включены в проектную документацию и в рамках «разумного приспособления» здания музея к потребностям маломобильных граждан. Так, для посетителей, передвигающихся на креслах-колясках, лестничные марши оборудуют передвижным гусеничным устройством для подъема с входного вестибюля до второго этажа.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук.

Генеральный проектировщик – ООО «Градостроительные компетенции».