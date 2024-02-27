ента новостей

16:20
Гости выставки «Россия» открыли для себя «Литературный Петербург»
16:17
В Невском районе заменили тепловые сети
13:55
Генеральный консул Республики Союз Мьянма посетил Мариинский дворец
13:09
В здании Кунсткамеры продолжат реставрацию
12:16
Число желающих принять участие в электронном голосовании на выборах превысило 3 млн человек
12:03
В Петербурге задержали злоумыленника за обман пенсионерок
11:53
В Петербурге задержали троих подростков избивших пассажира метро
11:40
В Эрмитаже прозвучит аутентичный Астор Пьяццола
10:49
В Московском районе на пожаре в квартире погибла женщина
10:35
В Приморском районе задержали хулигана, стрелявшего в сквере из сигнального пистолета
10:27
В Петербурге мужчина инсценировал кражу собственной иномарки
10:20
В Ленобласти у дальнобойщика отобрали фуру
10:11
В Петербурге мужчина ограбил бывшую подругу
09:36
Заболеваемость сократилась
09:10
Какую работу хотят петербуржцы?
20:18
Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
19:50
В Петербурге задержали вандала, осквернившего памятник "Медному всаднику"
18:34
Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3
18:12
Волейбольный клуб из Ленобласти «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью» 2–3 в 25-м туре Суперлиги
18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
16:24
Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
16:09
В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады
15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
14:30
Выставка испанского фотографа Гарсиа де Марины «Нюансы»
13:34
Жителя Ленобласти обвинили в педофилии
13:15
Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО
13:10
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 26 по 29 февраля
13:07
Премьер-министр и правительство Палестинской автономии ушли в отставку
09:50
В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В здании Кунсткамеры продолжат реставрацию

В здании Кунсткамеры продолжат реставрацию

0
105
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
wikipedia.org
В историческом здании Кунсткамеры продолжат реставрацию с учетом корректировок проектных решений

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук расположен на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Основанный в 1714 году как Кунсткамера, или «кабинет редкостей», музей продолжает развивать и модернизировать экспозиционные пространства. Положительное заключение Главгосэкспертизы России выдано на проект реконструкции с элементами реставрации части здания Кунсткамеры, выходящей на Таможенный переулок.

«После проведения предыдущей экспертизы в проект были внесены изменения. В том числе откорректированы решения в части устройства внутриплощадочных инженерных сетей, наружной и внутренней гидроизоляции фундаментов, а также дополнительных мер противопожарной защиты и иных мероприятий для приспособления здания Кунсткамеры к современному использованию», – рассказал главный эксперт проекта Константин Корсаков.

В ходе работ пройдет реставрация существующих исторических дверей, а на месте дверей современного вида восстановят дверные блоки по аналогу исторических, добавил эксперт.

Новые решения включены в проектную документацию и в рамках «разумного приспособления» здания музея к потребностям маломобильных граждан. Так, для посетителей, передвигающихся на креслах-колясках, лестничные марши оборудуют передвижным гусеничным устройством для подъема с входного вестибюля до второго этажа.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук.

Генеральный проектировщик – ООО «Градостроительные компетенции».

Источник: Главгосэкспертиза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-10-2022, 12:17
Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова: новое заключение экспертизы
21-02-2020, 19:32
Реализация «Северного потока-2» продолжится
12-03-2018, 11:13
В Михайловском дворце пройдет реконструкция внутренних дворов
18-04-2018, 12:21
Музей Фаберже в Санкт-Петербурге станет больше
17-04-2020, 13:59
На Крестовском острове в Санкт-Петербурге остроят детский яхт-клуб
27-10-2020, 11:00
В Петербурге реставрируют Дачу Головина

Происшествия на дорогах

0
136
Вчера, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
0
129
Вчера, 17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
0
117
Вчера, 08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
0
259
23-02-2024, 13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
Наверх